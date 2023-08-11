展望後市，豆府餐飲集團將持續以多品牌與多角化營運方針，旗下各品牌持續拓點展店，預計年底前再開4至5家門店，集團總店數達到70間以上。豆府集團APP也已正式上線，透過科技與跨品牌行銷能力的結合，集團APP將持續提升與消費者間的互動與黏著性；加上豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，集團多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及疫情之後，重啟海外夥伴合作洽談，都將為豆府餐飲集團的長期發展，增添助力與動力。

相較去年第二季明顯受到疫情影響，今年第二季，台灣已脫離疫情困擾，民眾出門消費意願明顯增加，加上豆府旗下各品牌，持續強化消費者之實際到店體驗，推升豆府第二季單季營收創下歷史新高。

進入暑假旺季，豆府餐飲集團旗下品牌，也持續拓增新門店，包含六月底及七月上旬，分別新增「北村豆腐家」員林大潤發店，以及「涓豆腐」微風南山店，為整體豆府餐飲集團的營運添柴加火。甫公布的7月份營收，達2.89億元，年增率達21%，為歷年同期新高，也創下豆府單月營收歷史次高。