香港明報報導，京東集團財務長單甦表示，第二季京東集團在收入和利潤率方面都取得超預期的表現。其中零售業務方面，在京東供應鏈優勢和高品質服務能力的推動下，家電和3C等核心品項繼續獲得市占率，同時大超商品項按照預期在穩步調整，以建立更健康的業務模式，未來京東集團將進一步優化業務模式，並保持投入幫助京東集團可持續增長。

京東集團執行長許冉表示，第二季受益於持續優化的業務結構，以及領先的供應鏈能力，京東取得穩健的財務和經營表現，期內第三方商家數量更增加超過一倍，並達到歷史新高。