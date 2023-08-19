在中國吸引外資和外貿進出口面臨嚴峻挑戰的當下，全球化以及全球價值鏈重構的趨勢備受關注。中國前商務部長、前海協會長陳德銘表示，經濟全球化不會終止，但具體內容與鏈接將會變化，更多趨向於短鏈化和多鏈化。他提到，外商對華直接投資負債增幅雖表明仍有新的投資，但應該警覺，不少外國企業在觀望、等待，討論著供應鏈多元化問題。

8月16日下午，中歐國際工商學院主辦的第三屆智薈中歐北京論壇聚焦全球價值鏈調整。陳德銘提出，無論從科學技術攻關克難的指向來看，還是從人類面對氣候變化、環境破壞的挑戰分析，都預示著各經濟體的開放勢在必行，閉關自守必將落後。但必須清醒地看到隨著矛盾的轉化，經濟全球化下的供應鏈、價值鏈正在發生動態調整。生產要素的成本增長、消費結構和產業結構的變化、經貿規則的調整與變化，以及地緣政治鬥爭等幾種力量，將顯著影響最終的變化趨勢。

陳德銘認為，大國之間的博弈嚴重干擾價值鏈的穩定生態。氣候變化已經嚴重影響人類生存，而落實碳和甲烷減排任務應該高於經貿治理的既有規則，同時應謹防過度保護的貿易設障。其中，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）法案的實施將對全球價值鏈重構產生深遠影響。

「目前，美國、日本並未對CBAM提出異議，而不少發展中國家深感壓力。」他表示，一旦實施CBAM，其他發達國家很可能如法炮制，將碳關稅擴展到更多進出口商品領域，「我們目前少有對碳達峰、碳中和與貿易價值鏈關係的研究，而這恐怕是若幹年內全球經貿不可回避的難題」。

由於疫情期間外商進入中國受限，今年經濟復甦中消費需求低迷，外企利潤兩位數下跌，地緣政治緊張局勢加劇，中國對外資的吸引力整體呈現出減弱趨勢。中國國家外匯局8月初發布的數據稱，今年4到6月間，衡量外商對華直接投資的指標直接投資負債增幅降至49億美元，同比去年縮小87％。中國商務部此前發布的數據也顯示，今年上半年全國實際使用外資（FDI）金額同期下降2.7％，為3年來首次下降。

陳德銘表示，外商對華直接投資負債增幅雖表明仍有新的投資進來，但應該警覺，不少外國企業在觀望、等待，討論著供應鏈多元化問題。

陳德銘引用數據，2023年上半年，美國從中國進口的商品下降了25％，僅占美國進口的13.3％，低於去年的16.5％。墨西哥已取代中國成為美第一進口國，中國目前份額位列第四。

中國國務院日前發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，從提高利用外資質量、保障外商投資企業國民待遇、持續加強外商投資保護、提高投資運營便利化水平、加大財稅支持力度、完善外商投資促進方式等六方面提出24項政策措施。