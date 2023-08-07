新北地檢署「美女」檢察官陳漢章，由於在社群上分享「OOTD(Outfit of the day，今日穿搭)」而走紅，擁有逾4.8萬名粉絲追蹤。不過，人紅是非多，因其本是男兒身的緣故，也因此引發話題討論，更惹來不少酸民批評，而現他也在社群上曝光外表轉變以來的心境。

陳漢章日前於IG上發文，表示自己曾看見不少酸民留言，包括「那麼想當女生，GG怎麼不切掉」、「趕快切一切」等，讓他不忍回應：「GG切不切干你什麼鳥事！你哪根蔥！你不過就是只敢躲在家打手槍的酸民而已。」霸氣舉動讓不少粉絲紛紛在該則貼文底下留言力挺。

而陳漢章近日在IG上發文透露與高中同學小聚的日常時，也一併分享自己「外表轉變」的心路歷程，直言：「我其實也是很懷疑我自己是否能做到完全女性化外表的生活，有時走出門都畏畏縮縮，很怕其他人的眼光，很怕大家覺得我是怪胎。」此後，在周遭親友的鼓勵下，才漸漸拾起自信，並以此為契機，逐漸不再畏懼外在的眼光，「變得更開朗、更親近人。說也奇怪，反而這樣子，我的人際關係越來越順。」

此外，陳漢章也以此機會向網友們暖心喊話，「走路請抬頭挺胸、保持自信及笑容，不要迴避人群，反而要更朝向人群，做一個可愛和善的人。」指出只要自身保持平常心，不要覺得自己怪，「大多數人都會覺得妳與正常人無異！」貼文PO出後，底下有不少網友力挺，寫下：「自信美很有穿透力」、「當心理身理都是女性的我，真覺得自己太不照顧自己了，藉由看檢座的文來審視自己應該要好好善待自己，愛自己。」