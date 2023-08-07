分析師認為，日股開盤時有受到美股疲弱的影響而開低，觀望氣氛也相對較濃厚。但投資人進場買入跌深的績優個股，日經也開始止跌並走高。其中，以汽車類股較受青睞，像是豐田漲0.51%，本田也止跌一度重回平盤。
個股中，安斯泰來製藥狂飆8.66%，因其老年性黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration，英文簡稱為AMD的治療用藥Izervay，已獲美國政府FDA批准。不過，晶片類股卻走跌，東京威力科創一度跌1.54%，愛德萬測試更是大跌2.43%。
日經指數7日開低，一度最低跌至32,190.31點，創近一個月新低。不過逢低買盤介入後，大盤便向平盤愈靠愈近。早盤結束時，日經指數暫收32,190.31點，微跌2.44點，在平盤位置。東證收2,281.45點，小漲6.82點或0.3%。
分析師認為，日股開盤時有受到美股疲弱的影響而開低，觀望氣氛也相對較濃厚。但投資人進場買入跌深的績優個股，日經也開始止跌並走高。其中，以汽車類股較受青睞，像是豐田漲0.51%，本田也止跌一度重回平盤。
個股中，安斯泰來製藥狂飆8.66%，因其老年性黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration，英文簡稱為AMD的治療用藥Izervay，已獲美國政府FDA批准。不過，晶片類股卻走跌，東京威力科創一度跌1.54%，愛德萬測試更是大跌2.43%。
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