分析師認為，日股開盤時有受到美股疲弱的影響而開低，觀望氣氛也相對較濃厚。但投資人進場買入跌深的績優個股，日經也開始止跌並走高。其中，以汽車類股較受青睞，像是豐田漲0.51%，本田也止跌一度重回平盤。

個股中，安斯泰來製藥狂飆8.66%，因其老年性黃斑部病變（Age-related Macular Degeneration，英文簡稱為AMD的治療用藥Izervay，已獲美國政府FDA批准。不過，晶片類股卻走跌，東京威力科創一度跌1.54%，愛德萬測試更是大跌2.43%。