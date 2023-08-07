周一日經225指數收盤上漲61.81點或0.19%，為32254.56點。東證一部指數跌9.30點或0.41%，為2283.93點。此前日經追蹤華爾街上週五的跌勢，開盤下跌，一度下跌0.9%。

Daiwa證券資深策略師Shuji Hosoi說，股市先是追蹤了美股上周末的下跌，並且投資人不確定日本國債(JGB)殖利率應該站在哪一水準。然而投資人的信心最後被日企的財報表現所支撐，例如汽車股上調了財務指引。

在日本，投資者一直在尋求基準10年期政府債券的合理價值。在上個月，日本央行(BOJ)出人意料地將債券殖利率的上限設定在1%。

在個股表現方面，Astellas製藥飆升10.05%，並對日經的上漲貢獻最大的支持；此前美國當局批准了該公司治療老年性黃斑變性(AMD)的Izervay藥物。

製藥同業第一三共(Daiichi Sankyo)也上漲1.95%。

電信商KDDI上漲1.1%。醫療器材商Terumo也上漲1.3%。

但是科技股下跌，東京威力科創跌1.04%，愛德萬測試跌1.64%。