ETF為投資人所熟知，是掛牌交易的指數型基金，由投信公司所發行。而ETN買賣方式與股票和ETF相同，差異在於發行人是證券商，設有到期日，到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差，報酬來自於發行人承諾給予連結指數的報酬，所以ETN投資人須承擔發行人的信用風險，投資人可以挑選信用良好的大型券商，比較有保障。

「元大ESG配息N」所連結「特選ESG高股息報酬指數」納入永續分數高、獲利佳且殖利率表現良好的成分股，其中，聯發科(2454)、聯詠(3034)、長榮(2603)等，今年殖利率達到9.7％、8.6％、45％，指數本身現金殖利率高達8.51％，回測過去近5年的平均現金殖利率也有5.4％的高水準表現，計算近5年的含息報酬率達205％，擊敗同期大盤192％的表現 (2018/7~2023/6)。顯示元大ESG配息N的指數選股策略，可幫助長期投資人享有相對穩定的高配息與報酬。

元大ESG配息N最新價格為5.49元，一張不到新台幣6,000元，就可搭上高股息列車。自今年7月3日上市以來，元大ESG配息N累積報酬率約為10％，且穩居2023年ETN的銷售王寶座，提供高股息愛好者一個低門檻的選擇。