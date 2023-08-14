中國大陸碧桂園信用風暴燒到台股，台股14日大跌207點。金管會今（14日）表示，台股今年以來漲跌幅表現仍優於亞洲主要市場，台股基本面仍尚稱穩健，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。