金管會表示，今台股加權指數收盤1萬6,393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25％，主要是受到美股前一營業日公布7月生產者物價指數（PPI）年增幅度超預期，升息擔憂重現，科技股下跌等影響，亞股今日普遍下跌，截至台股收盤時，香港跌2.30％、新加坡跌1.76％、日本跌1.34％、南韓跌0.93％、上海跌0.91％，台股連帶受到影響。
金管會指出，今年截至8/11止，台股漲幅17.43％，相較日本漲幅24.45％、韓國漲幅15.87％、上海漲幅3.24％、新加坡漲幅1.32％、深圳跌幅1.88％、香港跌幅3.57％，台股表現優於優於韓國、上海、新加坡、深圳、香港等亞洲主要市場。
在基本面部分，金管會表示，今年截至7月底本益比16.8倍，現金殖利率達3.53％（加計股票股利為3.62％）；另上市櫃公司今年截至6月營收18兆元，雖較去年同期減少12.05％，仍為歷年同期第3高。
金管會強調，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等影響，金管會將密切注意後續美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。
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