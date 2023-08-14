新浪財經報導，滬指14日收報3,178.43點，跌0.34％，成交額人民幣（下同）3,226億元。深成指收報10,755.14點，跌0.50％，成交額4,193億元。創業板指收報2,164.69點，跌1.02％，成交額1,878億元。
以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至A股收盤淨流出15億元；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨賣出近47億元，為年內首次連續6日減倉。
當日盤面上，AI概念股全線反彈，人民網、安妮股份、浙數文化、中原傳媒漲停，中孚信息漲超10％；朗威股份、南淩科技漲停，鴻博股份、英飛拓封板，首都線上漲超10％。
下跌方面，房地產類股走跌，天房發展、深振業A、榮盛發展跌停；半年報淨利腰斬，金龍魚放量跌超10％，股價創上市以來新低。
A股主要行業ETF漲跌不一，傳媒ETF漲超3％，人工智慧AI ETF漲0.65％，新能源車ETF跌1.7％，房地產ETF跌1.6％。
大陸商品期貨14日多數收跌，碳酸鋰跌逾5％，滬錫跌逾3％，矽鐵跌逾2％，滬鋅、錳矽、雞蛋、焦煤、滬鋁、低硫燃油、棉紗、橡膠、甲醇、焦炭、蘋果跌逾1％；原油、不鏽鋼漲逾2％，尿素、菜粕、液化氣漲逾1％。
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