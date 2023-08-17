香港明報報導，恒生指數成分股中，26檔漲，50檔下跌，4檔持平。潤啤漲4.32％，收報47.1港幣，是漲幅最大的成分股。碧桂園跌7.23％，收報0.77港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，21檔漲，9檔下跌。漲幅最大的是小鵬收報65.3港幣，漲4.4％。跌幅最大的是阿里健康，收報4.85港幣，跌7.09％。