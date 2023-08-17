香港明報報導，恒生指數成分股中，26檔漲，50檔下跌，4檔持平。潤啤漲4.32％，收報47.1港幣，是漲幅最大的成分股。碧桂園跌7.23％，收報0.77港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，21檔漲，9檔下跌。漲幅最大的是小鵬收報65.3港幣，漲4.4％。跌幅最大的是阿里健康，收報4.85港幣，跌7.09％。
恒生指數17日收盤跌2點，跌幅為0.01％，收報18,326點，大盤成交金額1,129億港幣，日增15.31％。國企指數漲19點，漲幅為0.31％，收報6,292點。恒生科技指數收報4,158點，漲0.78％。匯控、建行、平保拖累大盤。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，26檔漲，50檔下跌，4檔持平。潤啤漲4.32％，收報47.1港幣，是漲幅最大的成分股。碧桂園跌7.23％，收報0.77港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，21檔漲，9檔下跌。漲幅最大的是小鵬收報65.3港幣，漲4.4％。跌幅最大的是阿里健康，收報4.85港幣，跌7.09％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。