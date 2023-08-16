周二收盤，道瓊指數跌361.24點或1.02%，報34,946.39點。標普500指數跌51.86點或1.16%，報4,437.86點。那斯達克指數跌157.28點或1.14%，報13,631.05點。費城半導體指數跌61.49點或1.70%，報3,553.96點。

標普500指數11大類股全面收黑，受油價下挫拖累，能源股跌2.44%，表現最疲弱。其次為金融股跌1.80%。

美國商務部公布，7月零售額月增0.7%，超出市場預期的月增0.4%，顯示美國經濟仍然強勁。

數據發布後，操盤手對聯準會9月暫停升息的押注維持不變，認為機率仍高達89%，但分析師表示，投資人擔心利率保持在當前水準的時間可能比預期更久。

投資人對利率的不安情緒升高，市場湧現賣壓，銀行股首當其衝。美國債息曲線已經倒掛一年多，這給銀行貸款業務的獲利能力帶來壓力。

媒體報導惠譽可能調降多家銀行評級，摩根大通應聲下挫2.5%，美國銀行跌3.2%，富國銀行跌2.3%。

聯邦存款保險公司發布最新的監管改革方案，地區銀行PacWest Bancorp、Zions Bancorp和Western Alliance Bank走跌，跌幅介於3.7%～4.5%。

標普500銀行股指數下跌2.75%，並創下一個月新低，KBW地區銀行股指數大跌3.4%。

科技股收跌0.91%，在標普11大類股中相對抗跌，跌幅僅大於醫療類股（跌0.36%）。輝達獲瑞銀和富國銀行調升目標價，股價收漲0.43%，為科技股帶來些許支撐，也是費城半導體指數唯3檔終場收高的成分股之一。

台股ADR全跌，台積電跌1.49%、聯電跌1.84%、日月光跌2.10%，中華電信跌0.22%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌1.90%。中國最新發布的重要經濟數據意外疲弱，電商巨頭阿里巴巴下挫2%，領跌中概股。

美國交易所成交量總計為101億股，過去20日均量為109億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為5.24：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.54：1。

標普500指數有3檔成分股創下52周新高、19檔創新低。那斯達克指數有45檔成分股創下52周新高、198檔創新低。