香港信報14日引述外媒報導，知情人士表示，碧桂園考慮分七期兌付，從2023年10月份到2023年12月，每月兌付本金2％；2024年9月兌付10％；2025年9月兌付15％；2026年3月兌付25％；2026年9月兌付44％。

此前有報導指出，碧桂園債券持有人從中金公司獲悉，碧桂園在考慮將部分快要到期的票據展期。

碧桂園旗下11檔境內債券自8月14日起停牌。碧桂園表示，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平訊息披露，保護廣大投資者的利益，根據交易所相關規定，旗下11檔境內債券今日起停牌，復牌時間另行確定。

報導稱，當前碧桂園的潛在債務危機令其港股股價大幅波動，包括近日被指尚未兌付兩筆美元債利息，債券設30日還款寬限，公司尚未正式債務違約。分析人士認為，碧桂園一旦出現違約，衝擊可能比恒大集團更大。

摩根士丹利發表研究報告下調碧桂園評級，由「與大市同步」下調至「減持」，由於流動性惡化，或令所有業務受壓，導致短期內債務違約可能性更高，大削目標價68.75％，由2.4港幣降至0.75港幣。14日碧桂園港股股價大跌17.4％，至0.81港幣。