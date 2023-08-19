報導指出，金房能源18日晚間公告，公司購買的中融信託發行的「圓融1號」產品，存在本息無法全額收回的風險。對於中融信託而言，近期因多個產品逾期兌付受到關注。此前，南都物業、金博股份和咸亨國際3間上市公司均對中融信託相關產品發布風險提示。
中融信託相關人士表示，公司目前經營正常。據悉，上周由其主動管理的多個產品完成到期兌付清算。從金房能源7月的訊息披露可見，其人民幣（下同）5,000萬元認購的「圓融壹號-2M」，2,000萬元認購的「圓融壹號-6M」均已到期並順利贖回。
中融信託傳出至少有30檔產品已逾期未兌付，中國人民銀行旗下媒體「金融時報」引述中融信託相關人士回覆，目前經營正常，官網也仍有產品正常發售。
報導指出，金房能源18日晚間公告，公司購買的中融信託發行的「圓融1號」產品，存在本息無法全額收回的風險。對於中融信託而言，近期因多個產品逾期兌付受到關注。此前，南都物業、金博股份和咸亨國際3間上市公司均對中融信託相關產品發布風險提示。
中融信託相關人士表示，公司目前經營正常。據悉，上周由其主動管理的多個產品完成到期兌付清算。從金房能源7月的訊息披露可見，其人民幣（下同）5,000萬元認購的「圓融壹號-2M」，2,000萬元認購的「圓融壹號-6M」均已到期並順利贖回。
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