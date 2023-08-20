高雄凱旋跳蚤市場發生經營權之亂，「大房東」元凱資產管理公司與「二房東」許姓男子雙方人馬日前還因為廁所上鎖、斷電等問題，引發激烈口角，最後驚動警方到場勸阻，衝突才未擴大，市場攤商紛紛無奈表示，他們夾在中間成肉餅，真的是無辜又可憐。

高雄凱旋跳蚤市場經營權之爭持續延燒，雙方人馬多次爆發衝突，17日還因為廁所上鎖問題差點上演全武行，目前元凱公司已暫時停止攤集場營業。面對「大房東」及「二房東」的糾紛，最無奈的受害者就屬市場攤商，他們都希望市場經營可以盡速恢復正常。

A攤商表示，「大房東」、「二房東」的衝突對攤商經營影響甚大，雙方的爭執造成斷電，讓客人都不太敢來，攤商明明有繳錢，可是卻沒辦法營業，導致大家虧損連連，他們就是夾在中間的肉餅，真的很無辜，大家都希望糾紛能快點落幕，讓攤商好好擺攤賺錢。

對此，高市府經發局表示，關於跳蚤市場的營業情形，經發局每周均派員至現場確保攤商經營權益，並要求業者積極溝通，必須以攤商權益為優先原則儘速改善。經發局將提供攤商必要法律服務及行政協助，倘若業者有違反高雄市攤販臨時集中場管理自治條例相關規定，將依法裁罰。