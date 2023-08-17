香港明報引述外電消息，知情人士透露，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團於7月底聘請KPMG，以對其資產負債表進行審計。該集團計畫在審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。該集團管理著超過人民幣1兆元的資產。
知情人士表示，目前尚不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，該公司是否有足夠的資產來彌補缺口，並補充表示，任何重組過程可能將是漫長的，而中植已經暫停兌付幾乎所有產品。
大陸「中植系」旗下旗艦信託平台：中融信託，繼7月被爆出產品兌付逾期後，8月又有一批產品到期未能償付，累計至少30檔產品逾期。外媒報導，中植企業集團正計畫債務重組，並已聘請國際會計師事務所KPMG（陸稱畢馬威）對其資產負債表進行審計。
香港明報引述外電消息，知情人士透露，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團於7月底聘請KPMG，以對其資產負債表進行審計。該集團計畫在審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。該集團管理著超過人民幣1兆元的資產。
知情人士表示，目前尚不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，該公司是否有足夠的資產來彌補缺口，並補充表示，任何重組過程可能將是漫長的，而中植已經暫停兌付幾乎所有產品。
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