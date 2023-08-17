香港明報引述外電消息，知情人士透露，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團於7月底聘請KPMG，以對其資產負債表進行審計。該集團計畫在審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。該集團管理著超過人民幣1兆元的資產。

知情人士表示，目前尚不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，該公司是否有足夠的資產來彌補缺口，並補充表示，任何重組過程可能將是漫長的，而中植已經暫停兌付幾乎所有產品。