中國恒大在美國法院聲請破產保護。部分高管年薪過千萬人民幣（下同），惹起市場熱議。恒大回應稱，這為誤讀，又以恒大前總裁夏海鈞的薪資為例，年報顯示其2022年薪資為2123萬元，包括薪資0.7萬元、獨董袍金13.4萬元和期權收入2108萬元（無法兌現）。

8月16日，據恒大集團2022年ESG報告顯示，截至去年12月31日，恒大集團董事及最高行政人員酬金總計為7995.2萬元。

其中，董事會主席許家印薪酬為12.6萬元，在2021年這一數字是25.2萬元。已經離職的夏海鈞在去年仍然領取了2123.1萬元。

恒大回應稱，按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，所以年報所示薪金並非高管真實收入。

據悉，自2021年下半年暴雷以來，恒大便啟動了機構精簡、人員優化和大幅降薪的工作，其中總部部門從31個精簡至11個，總部管理人員從2176人精簡至617人，總裁和常務副總裁級別月薪降至1萬元。

恒大的破產聲請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫表決。

根據美國《破產法》第15章，該章程為借款人提供了一個同時提出債權和清償所有債務的機會。外國破產可能不適用於美國債務，但根據該章規定聲請破產，一個債務人可以在多個地方同時宣布破產，這給了個人或公司機會，在每個欠債的地方立即獲得救濟。破產保護並非公司未來無法經營，也不是破產清算，只是一種繼續經營下去的手段。