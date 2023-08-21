香港明報報導，恒生指數成分股中，6檔上漲，73檔下跌，1檔持平。聯想漲2.19％，收報7.45港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌5.63％，收報113.9港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報30.3港幣，漲2.54％。跌幅最大的是金蝶，收報11.54港幣，跌6.94％。
恒生指數21日收跌327點，跌幅為1.82％，收報17,623點，大盤成交額1,085億港幣，日增2.03％。國企指數跌116點，跌幅為1.89％，收報6,030點。恒生科技指數21日收報3,923點，跌2.1％。騰訊、友邦、阿里巴巴拖累大盤。聯想、創科實業、京東健康貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，6檔上漲，73檔下跌，1檔持平。聯想漲2.19％，收報7.45港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌5.63％，收報113.9港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報30.3港幣，漲2.54％。跌幅最大的是金蝶，收報11.54港幣，跌6.94％。
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