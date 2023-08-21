香港明報報導，恒生指數成分股中，6檔上漲，73檔下跌，1檔持平。聯想漲2.19％，收報7.45港幣，是漲幅最大的成分股。東方海外跌5.63％，收報113.9港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是比亞迪電子，收報30.3港幣，漲2.54％。跌幅最大的是金蝶，收報11.54港幣，跌6.94％。