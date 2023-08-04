日經一度跌破3萬2，最低來到31,934.35點，是7月13日以來首次跌破這個整數關卡。分析師認為，日本投資人在美國政府慘遭降等後，曾大舉出脫持股，日經在過去兩個交易日也下修近4%，但此利空消息似乎已沉澱。同時，在美國最新非農就業數據公布之前，市場採取較觀望態度。

個股方面，電玩遊戲機Switch製造商任天堂，上季營利較去年同期大幅增加82%，但股價卻大跌2.91%，是造成日經指數走弱的主因之一。晶片製造設備業者卻逆勢上漲，像是東京威力科創漲0.88%，愛德萬也漲0.34%。