義隆電也深耕AI領域，早已將CNN（卷積神經網路）模型，導入觸控板影像辨識之中，近期更有客戶打算直接透過CPU進行AI運算，朝NB人機介面方向邁進。

展望2024年，目前市場調查機構預估，明年筆電市場將較今年成長一成，產業看法也認為明年將會優於今年，整體筆電將重回成長軌跡，進一步支撐4日股價逆勢上揚。

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