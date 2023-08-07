「朝日新聞」（Asahi Shimbun）今天引述不具名政府消息人士報導，日本計劃最快8月底起，將2011年強震海嘯中損毀的福島第一核電廠「核處理水」排放入海。

路透社引述朝日新聞報導指出，核處理水排放入海的作業可能在日、美、韓領袖下週於美國會面過後不久展開。日本首相岸田文雄預計下週將與美國總統拜登和韓國總統尹錫悅會面，說明核處理水的安全性。

日本核能監管機構上月批准經營福島第一核電廠的東京電力公司，可以開始排放超核處理水；聯合國國際原子能總署（IAEA）也認同排放入海計畫「符合國際安全標準」。日本鄰國則憂心核處理水入海恐污染食物。

「朝日新聞」報導，福島預定9月展開「底拖網捕撈」（bottom trawling fishing），日本政府意在捕撈季節開始之前啟動核處理水排放入海的作業。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120807