日本時事通信社（Jiji Press）今天報導，東京當局證實計劃將把福島第一核電廠核處理水排海後，香港已加強對日本進口蔬菜的檢查，將加強管制範疇擴大到海鮮以外產品。

路透社報導，香港已表示如果東京繼續推動福島第一核電廠核處理水入海計畫，將禁止自日本許多個縣進口海鮮。

東京方面則已表示將於今夏某個時間點開始排放核處理水入海，並於本月稍早取得國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）的支持。

福島第一核電廠2011年3月因東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來海嘯發生「爐心熔毀」，為冷卻熔融核燃料團塊又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），並將其貯存在福島第一核電廠腹地內。

「日本時報」（The Japan Times）今天也引述消息人士說法報導，香港已加強海關對日本進口蔬菜的檢查。

香港特別行政區政府已升高對日本漁產品的放射性物質檢查率。消息人士說，嚴格海關檢查的範圍擴大到除了漁產品外的日本新鮮食材。

同時，澳門特別行政區政府也加強對日本食品的檢查。

掌控這兩個特別行政區的中國政府，強烈反對日本將核處理水排入太平洋的計畫。

自日本運抵的漁產品通常會在滯留香港海關很長一段時間。最近，不含漁產品的日本貨櫃在香港清關時間比平常要久的情況也有所增加。

熟知內情的消息人士說，本月稍早，澳門政府通知進口商將加強日本漁業和其他產品的海關檢查。

澳門似乎已升高對日本商品放射性物質的檢查。消息人士說，在香港，檢查費用是由當地機關負擔，而澳門將這類成本加諸在進口商與其他相關企業經營者上。一名交易商說，進口成本將大幅攀升。

日本農林水產省表示，東京當局已透過外交管道對中國、香港與澳門的進口限制提出相關要求。