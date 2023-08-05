岡田健一接受Now新聞台專訪時強調，日本不是一個會作出不合邏輯（作為）、卑鄙的國家，也跟日本是否支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）無關。
岡田健一表示，擔心的是香港在日本的形象，希望港府要顧及日港關係，尤其在「反送中」事件後，香港在日本的形象已經不太好。
岡田健一又指，希望香港人明白一個簡單邏輯，如果日本政府排放危險的水到日本附近的大海，首當其衝受害的是日本人，任何政府都不會做這愚蠢行為危害自己人民。
日本福島核廢水最快8月排放，港府稍早指出，一旦日本啟動排放，將即時禁止福島、東京和千葉等10個都縣水產進口。對此，日本駐港總領事岡田健一最新回應，即使港府再收緊水產進口限制，保證日本不會「以牙還牙」採取反制措施。
岡田健一接受Now新聞台專訪時強調，日本不是一個會作出不合邏輯（作為）、卑鄙的國家，也跟日本是否支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）無關。
岡田健一表示，擔心的是香港在日本的形象，希望港府要顧及日港關係，尤其在「反送中」事件後，香港在日本的形象已經不太好。
岡田健一又指，希望香港人明白一個簡單邏輯，如果日本政府排放危險的水到日本附近的大海，首當其衝受害的是日本人，任何政府都不會做這愚蠢行為危害自己人民。
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