岡田健一接受Now新聞台專訪時強調，日本不是一個會作出不合邏輯（作為）、卑鄙的國家，也跟日本是否支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）無關。

岡田健一表示，擔心的是香港在日本的形象，希望港府要顧及日港關係，尤其在「反送中」事件後，香港在日本的形象已經不太好。

岡田健一又指，希望香港人明白一個簡單邏輯，如果日本政府排放危險的水到日本附近的大海，首當其衝受害的是日本人，任何政府都不會做這愚蠢行為危害自己人民。