雖然美聯儲和歐洲央行的升息週期近尾聲，然日本央行在7月28日進一步表示，未來將透過調整其收益率曲線控制，逐步走出其超寬鬆的貨幣政策。

瑞銀財管CIO表示，儘管將10年期日本政府債券收益率上限維持在0.5％，但日本央行將致力於「靈活」控制收益率，並提出每個工作日以1％的價格購買10年期債券。

瑞銀財管CIO進一步表示，日本央行此一舉動將有效地提高了日本國債的上限。在日本央行將通脹率持續保持在2％之前，該投資團隊不再預期有額外的政策調整。

但瑞銀財管CIO認為，日本貨幣政策正常化的指引將更加清晰。東京7月消費者物價指數同比上漲3.2％高於市場預期，通貨膨脹率已連續第14個月高於日本央行2％的目標，這也支持了瑞銀財管CIO看好日圓的觀點。

隨著美聯準會緊縮週期的結束，瑞銀財管CIO認為日圓兌美元將從目前的140左右升至年底128。日本政策方向也支持瑞銀財管CIO看好日本銀行的觀點。如果收益率曲線控制也進一步提升，這也會提高銀行業淨息差，因此，日本銀行的估值具有吸引力，股息收益率相對較高。