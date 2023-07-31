雖然美聯儲和歐洲央行的加息週期似乎接近尾聲，但日本央行在7月28日進一步表示，其目標通過調整其收益率曲線控制，逐步走出其超寬鬆的貨幣政策。儘管將10年期日本政府債券收益率上限維持在0.5%，但政策制定者表示，他們將致力於「靈活」控制收益率，並提出每個工作日以1%的價格購買10年期債券。在彭博社調查的50位經濟學家中，略低於20%的人預計本次會議將調整收益率控制曲線，儘管約50%的人預計不會遲於10月進行收益率控制曲線調整。

日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)表示：本財年的通脹預期已經大幅上調。我們一直低估了價格的上行壓力。他補充說，一旦上行（通脹）風險成為現實，就很難應對它們，因此面對可能的潛在問題，現在是「先發制人」的好時機。植田和男還表示，如果通脹超調，我們將做出適當的反應。總體而言，這一決定旨在使收益率曲線控制「更具可持續性」，使央行能夠應對上行和下行風險。

然而，瑞認為此舉是在不斷變化的宏觀環境下所作出的決策，這一決定也有效地提高了日本國債的上限。在日本央行將通脹率持續保持在2%之前，我們不再預期有額外的政策調整。瑞銀認為，政策正常化的指引將更加清晰。東京7月消費者物價指數同比上漲3.2%，強於市場預期，通脹率連續第14個月高於日本央行2%的目標。

隨著美聯儲緊縮週期的結束，瑞銀預測，日圓兌美元將從目前的140左右升至年底128。政策方向也支持我們看好日本銀行的觀點。如果收益率曲線控制也進一步提升，這也會提高銀行業淨息差。因此，日本銀行的估值具有吸引力，股息收益率相對較高。