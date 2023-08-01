陳德修（脩）2005年曾出演回憶殺終極系列偶像劇多部的角色，其中更以《終極三國》的劉備一角讓人印象深刻，堪稱是終極戲劇系列的元老級人物，同時他也是城衛、赤世代團長兼吉他手，陳德修離開團體後，推出個人音樂創作，並展開「After Rain Before Red」巡迴演唱，日前則飛到重慶開唱，已身經百戰的他坦言：「演出的緊張感還是有的！畢竟我以前一直都是以吉他手的身分演出，對我來說歌唱這塊更需要調整心理狀態去做表演。」

陳德修除了演唱多首經典歌曲，包含〈以戰止戰〉、〈天使的距離〉、〈想飛〉等等，最精彩的高潮，莫過於將過去全詞曲創作寫給曾沛慈演唱的〈淚了〉重新編曲演唱，旋律一下就讓現場尖叫聲不斷，全場大合唱更讓脩感性表達：「我覺得這首歌曲也是大家的一個回憶吧，重新拿來自己唱是因為感受到時間過的好快，竟然轉眼就十幾年了⋯當時拍攝終極系列戲劇一年的時光，是我人生中會一直回憶起的有趣時光。」

陳德修持續音樂創作。（圖／陳德修工作室提供）

陳德修演唱多首經典歌曲。（圖／陳德修工作室提供）

為了準備這次的巡迴簽唱會，平常本來就有運動習慣的陳德修倒是不擔心體力的問題，已身經百戰的他坦言：「演出的緊張感還是有的！畢竟我以前一直都是以吉他手的身分演出，對我來說歌唱這塊更需要調整心理狀態去做表演。」他明白消除緊張的方式就是做足準備，所以他特地在巡迴開跑前找了聲樂老師去上課，希望學習更多演唱的技巧。

除了已完成的上海與廣州3場外，脩也開心表示接下來8月19日在北京、9月24日在西安的演唱會都已完售，期待與各地城市的歌迷們相見，更興奮地預告初步規劃10場，更將下半年將唱回台北。