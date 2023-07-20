「蘇打綠」近年歷經官司風波，先前宣布成功拿回原團名商標權，近日還宣布明年要舉辦20周年演唱會，豈料，近日卻傳出主唱青峰與吉他手家凱取消對彼此IG、微博的關注。據傳友誼變調的原因是家凱決定單飛，推出個人作品，青峰與其他團員並不支持，因此有了嫌隙，而他們私下的互動也全曝光。

蘇打綠的主唱吳青峰之前遭爆因為不滿吉他手家凱單飛，退追家凱的IG爆出團員不和，對此，昨天吳青峰在限時動態曬出跟家凱互動影片，幽默表示：「你怎麼在這裡？你不是被我排擠嗎？」，他還開玩笑道：「不好意思是家凱公主嗎？你怎麼在這裡？你不是被我排擠嗎？大家都說我怎麼那麼可憐，排擠你還要跟你練團。」隨後家凱則手比愛心反問：「會嗎？可以看到我嗎？」打破不合傳言。

青峰在限時動態拍攝家凱。(圖/青峰 IG)

青峰頓時忍不住笑意，直呼委屈：「我這樣根本不算可以排擠你啊！我還要跟你練團」，而吳青峰曬出與戰友的互動影片「破冰」，也坦言不會標註家凱的帳號，他說：「因為我2月就退他追蹤了，而且我很常退他追蹤。」

事實上，「蘇打綠」近年歷經官司風波，先前宣布成功拿回原團名商標權，特地選在「蘇打綠日」5月30日於兩廳院藝文廣場舉辦「Round 2」一日限定戶外演唱會，開放歌迷免費入場。昨唱完〈十年一刻〉後，他們驚喜宣布，將在明年舉辦出道20周年巡迴演唱會。