魚丁糸更名社群帳號「蘇打綠aka魚丁糸」、「sodagreen_aka_oaeen」，中午更直接霸氣宣布「一個重要的日子，我們老地方見！」說到做到、承諾兌現的6人，將在5月30日的「蘇打綠日」回到2017年第一天的故事，於晚間7點半在兩廳院藝文廣場帶來《Round 2》，舉辦一日限定的戶外演唱，而免費入場也是延續6人的無限心意！

在2017年的第一天6人和NSO在國家音樂廳演出，這也是蘇打綠休團前的最後一場演出，演出結束後在兩廳院藝文廣場搭建舞台，走向戶外為歌迷免費舉行「最後的安可」，開放歌迷點歌，藝文廣場湧進3萬人，不只廣場上，就連戲劇院、音樂廳的階梯、草坪都坐滿人，氣氛感人；如今睽違6年多，當時在這邊說的再見，現在要在這裡重新再見面！雖說今年5月30日是週間的星期二，但去年就默默申請場地的6人，覺得530對他們別具意義，因此仍選在這天舉辦蘇打綠 《Round 2》活動。經歷了以前過去的種種，現在又重新開始，進入人生的Round 2，最後安可之後，進入全新回合，說巧不巧也剛好是5月最後一個星期二，蘇打綠跟大家相約「如果可以的話，回來就這邊見好了！」

剛結束南京咪豆音樂節演出的魚丁糸，因身體發炎而被迫缺席南京演出的阿龔，發文表示，「此刻的我，還在醫院病房裡打點滴。大約一個多禮拜前就因為身體發炎而不斷發燒，看診吃藥後情況沒有好轉，在星期六的時候掛了急診，然後住院治療。期待已久的表演、睽違許久的見面，因為健康狀況而必須擱置，真的很捨不得。很遺憾錯過這次演奏鋼琴、中提琴的機會，我會把身體照顧好，恢復後再用完美狀態跟你們見面。謝謝大家！」雖然阿龔因為生病遺憾未能到場，但是團員6個人的心是永遠在一起的，台上不但還是有阿龔放鍵盤的位子，表演進行到<相信>間奏的時候，青峰介紹團員還是第一個給鍵盤阿龔，最後大合照的時候，家凱還給阿龔留了一個擁抱的位置，團魂炸裂的深厚情誼，台下淚腺失守的浮萍們則不忘幽默表示，阿龔不是沒有來，他是練就了隱形的魔法，你們都看不出來。