112年全大運角力項目，30日公開男子組希羅式第三級（77公斤以下）台北市立大學希力阿棟去年屈居銀牌後，不甘心的心情讓他體認到對於訓練必須有更加認真的決心，加上學長鼓勵，讓他更加意識到身為運動員該有的態度，透過努力，終於讓獎牌顏色成了金色。

報名參加77公斤以下級賽事的希力阿棟體重只有74公斤，但他發揮速度優勢，在進攻上搶得先機，包括金牌戰4比0擊敗樹德科大黃守家，本屆全大運出賽的3場比賽1分未失，完美奪冠。

賽後希力阿棟透露，因為110全中運拿過金牌，升上大一的那年對於訓練比較不上心，訓練效果變得比較差，所幸有個好學長姚來興以身作則，除了積極鼓勵希力阿棟專心訓練，在希力阿棟參加原住民運動會時，沒參賽的姚來興主動打電話關心學弟狀況，雖然在金牌戰飲恨，也讓希力阿棟知道，未來不能再辜負隊友。

希力阿棟並說：「真的很感謝學長，讓我意識到自己是運動員，運動員沒有努力就沒有成果，環境真的很重要，謝謝學長給我這麼好的環境。」

姚來興同日也在角力公開男子組希羅式第四級（87公斤以下）順利奪金，完成全大運4連霸，而且去年轉戰第四級的他，其實體重只有78公斤，仍是此量級的佼佼者，他表示：「其實我可以報第三級，但團隊需要我，我義不容辭，接受挑戰。」

姚來興的母親第一次到現場看兒子比國內大型賽事，也讓姚來興格外有動力，「媽媽年紀比較大了，平常又要上班，通常是只會看比賽直播，運動員這條路上很感謝她一路以來的支持，也很感動。」