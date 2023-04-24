華碩電腦前管理部經理龔介平，2008年間在上海浦東機場設置「專盤專區」，被控詐取1億8000萬，案經華碩內部稽核人員舉報，全案經歷高檢署再議，士林地檢署4次不起訴，華碩更聲請交付審判遭駁，龔經歷10年的官司纏訟，24日由律師陪同到士林地檢署，對董事長施崇棠等3人提告誣告、偽證罪。

龔介平聲稱施崇棠財大氣粗，，他自2013年離職至今，經歷家人罹患重病，更是滿腹委屈，他說「自己只是一個小經理，不可能做決定，經歷4名檢察官不起訴，竟還要誣告聲請交付審判，還好檢察官、法官明察秋毫，最終還我清白」。

龔認為，施崇棠聘用刑事局退休的警官當安全室主任，配合公司高層內鬥，明知上海浦東機場的「專盤專區」設立4年，避免貨物失竊，又降低保費，卻教唆當時他的副手，現任經理做偽證，誣告他利用專盤專區詐財，10年來飽受折磨，決定控告華碩董事長施崇棠、員工王志超、經理蔡思怡等3人誣告、偽證罪。