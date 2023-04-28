桃園市副市長蘇俊賓表示，盼桃園大專校院的學習環境，能因校園創業聯盟計畫，開設更貼近時代趨勢的課程，讓學生畢業後即成為社會高度需求人材。（蔡明亘攝）

桃園市青年事務局與中原大學、元智大學、長庚大學、國立中央大學、國立台北商業大學、健行科技大學、龍華科技大學共7校，組建「桃園校園創業聯盟」，透過1校1特色模式，支持聯盟內各校辦理不同型態的創新創業競賽。盼透過官學合作，擴大青創能量，落實桃園市長張善政5大青年友善政策，提早布局深耕校園，整合資源並增加青年創業與就業機會。

桃園校園創業聯盟由青年局結合桃園在地7所大學，今日桃園市副市長蘇俊賓、青年局長侯佳齡與各校代表共同簽署成立，各校代表也在記者會中介紹特色創新創業活動。

蘇俊賓指出，如何善用大專校院資源，讓年輕人擁有更好的創業環境和條件，是很大的課題。參與桃園校園創業聯盟的學校，都是主導學校貼近時代趨勢的火車頭，而張善政的主要理念正是盤點產業環境、趨勢、就業及創業機會，善用在地產業、學術與教育條件，提供年輕人更好、更多、更快的機會，同時透過青年局平台引進學術資源，整合市府工策會、經發局、勞動局等單位，除提供更多創業機會外，也增加就業條件提高青年競爭力。

侯佳齡說明，青年局透過1校1特色模式，支持聯盟各校辦理不同型態創新創業競賽，包括健行科大運用電子商務產業人脈，辦理「全國電商之星競賽」；國立台北商業大學連結LINE PROTOSTAR推出「LINE CHATBOT 對話機器人設計大賽」；元智大學以區塊鏈為主題辦理創業競賽；長庚大學「青年老闆築夢計畫」及龍華科技大學「桃園青創力競賽」，都鼓勵學生透過所學提出創意方案；多年深耕育成領域的中原大學與中央大學，更辦理「桃園新創之星創天下競賽」與「新創千里馬創業競賽」，盼透過官學合作，推動桃園創新創業發展。

侯佳齡提到，除組建桃園校園創業聯盟，青年局也將與各校合作推出「青創實習生計畫」，媒合校園人才進入新創公司實習，未來進一步與各校合作設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業資源諮詢，鼓勵學生創業團隊，畢業後進駐青年局創業基地。

「從桃園7所大學參與，可見在地高等教育團隊重視青年創業！」蘇俊賓也說，盼大專校院的學習環境，能因此計畫，開設更貼近時代趨勢的課程，讓學生畢業後即成為社會高度需求人材，未來市府將持續與教育部及國科會等中央單位接軌，讓青創資源更暢通。