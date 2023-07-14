K6劉家凱推出新單曲〈愛人軟弱〉為年初開跑的「太棒了！我一無是處的人生」計畫再添新作。歌曲是K6在大學時期的創作，塵封18年後他邀請詩人潘柏霖填詞，更請到陳珊妮用獨特慵懶的魔性嗓音完美詮釋歌曲所傳達的氛圍，唱著在愛情裡的矛盾與軟弱。
K6在MV中的造型以薄紗若隱若現鮮少展露的身材，對他而言也像是某種程度的「摧毀」與「重建」。K6說：「以前練游泳，所以胸部練得比較大，但那時覺得很不好意思，所以會習慣性駝背，後來長成了一個駝背的人。不過這次整個計畫都希望能打破過去的自己，也希望能用新的角度看見自己。」
K6也分享當天深夜拍攝時的小花絮：「有一幕公主要坐在老舊電梯裡的沙發，但拍到一半突然電梯門關上並往下降，當時大家都要嚇死了！但後來發現只是管理員阿姨想要上樓。」表示只要一想到當電梯門打開，管理員阿姨詫異的表情就忍不住想笑，K6笑說：「想必阿姨的驚嚇程度應該也不少吧！？」
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