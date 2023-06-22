28歲南韓女星韓韶禧擁有迷人容貌跟獨特氣質，從《夫妻的世界》的小三「呂世景」到《以吾之名》女打手，展現出神入化的演技實力，而她私下的一舉一動也是外界焦點，日前被捕捉到在街頭席地而坐、雙腳大開時，穿了一件黑色薄紗上衣，隱約透出膚色，引起驚呼聲連連。

韓韶禧20日在IG打出一個腳印符號，並PO出兩款美照，其一，她直接坐在地上，戴著一副黑色墨鏡，烏黑長髮自然散落在胸前，由於上衣採用薄紗設計，透出黑色小背心及白皙肌膚，下半身則搭配黑色牛仔褲；其二，她綁了一個低包頭，身穿黑色無袖上衣微側身入鏡，背面的鏤空設計露出光滑美背，並揹了紫紅色方形包包，做出嘟嘴跟雙手舉高比YA的動作，在性感之中不失俏皮感。

對此，粉絲們紛紛讚嘆：「歐膩(韓語:姐姐)好有女人味哦」、「韓韶禧好辣哦」、「我無語…太漂亮了」、「深深為妳而著迷」、「我的女孩好酷」、「很喜歡妳這次的打扮」、「妳是女生們的穿搭範本」、「我要娶妳」、「美到冒泡」、「會勾魂啊！要小心。」

據了解，韓韶禧私下熱衷平價時尚，這身衣服便出自快時尚品牌，價格約5.8萬韓幣(大約1387元新台幣)，墨鏡則是受到眾多藝人喜愛的韓國潮牌，以一般消費者負擔得起的價位，穿出滿滿的時尚感。