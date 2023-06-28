總統府發言人Kolas與李姓已婚保鏢傳出不倫姊弟戀請辭獲准，李姓保鏢也被過去同事認出，曾在桃園保安大隊服務逾10年，和弟弟被稱為霹靂小組內的「帥警兄弟檔」，一起出勤時默契十足，最高紀錄在一個晚上抓回12名通緝犯和毒販，2019年還曾獲時任桃園市長鄭文燦頒發「績優街頭戰警獎」。

李姓已婚保鏢過去受訪指出，從警的父親過去是偵查佐，兄弟倆從小常聽父親說刑警破案故事和抓壞人的情節，讓他對警察工作很嚮往，雖然大學念的是機械工程系，畢業後一度從事保險、圖書館等工作，仍於2009年報考特考班投入警職，原本在派出所服務，因為喜歡「抓壞人」，2年後考進保大霹靂小組。

小他5歲的弟弟之後也跟隨腳步踏入警界，兄弟倆都是「街頭戰警」，且因2人身高都180公分以上，且阿美族血統的深邃五官，讓他們成為霹靂小組內的「帥警兄弟檔」，出勤時默契十足，最高紀錄在一個晚上抓回12名通緝犯、毒販和逃逸外勞，被同事笑稱是霹靂小組裡的「魔鬼終結者」，如今爆出不倫，昔日同事也都感到驚訝。