花蓮夏戀嘉年華明起一連5天熱情登場，花蓮警分局每天晚間8點至10點將在沿線13個路口進行交通管制，減緩大批人車潮造成交通壅堵和事故發生的機會。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台暑假最嗨盛事「花蓮夏戀嘉年華」將在明天登場，知名歌手、樂團等超強卡司一連5晚在東大門夜市廣場熱上開唱，屆時轄區花蓮警分局每天晚間8點至10點將在沿線13個路口進行交通管制，減緩大批人車潮造成交通壅堵和事故發生的機會。

夏戀嘉年華活動明天起至9日止，每天晚上7點至9點半在東大門夜市廣場舉行，將由動力火車、阿爆、盧廣仲、告五人、911、熊仔、魏如萱、鼓鼓、Tizzy bac、黃明志、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、舞思愛、莫宰羊、許含光 Lumi 、理想混蛋、法蘭、琳誼、芒果醬、神棍樂團、海豚刑警、怕胖團、溫室雜草等知名歌手與樂團接續開唱，勢必將吸引大批歌迷與粉絲前往聆聽。

花蓮警分局確保夏戀嘉年華活動順利舉行，並維護參加活動民眾的安全，明日起至9日止，每天晚上6點至10點，將在中山路與海濱街口、中山路與北濱街口、五權街與北濱街口、中山路與無名路口、中山路40巷口、五權街與花崗街口、軒轅路與五權街口、軒轅路與福建街口、中山路與福建街口、中華路與中山路口、福町路與福建街口、重慶路與光復街口及廣東街與光復街口，設置交通管制點，進行交通疏導。

花蓮警分局呼籲參加活動的遊客及鄉親，請遵守交通指揮與法規，注意行車、自身及財物保管安全，活動期間可能會出現人流壅堵情況，請保持冷靜和耐心，避免推擠和混亂。此外，警方也將加強巡邏和監控活動現場周邊的安全情況，以防不法分子影響民眾參與興致。