花蓮縣鳳林鎮百鬼拚桌宴將在本月15日開跑，邀請當地4位餐飲業者及1名總鋪師，準備一桌10道的鳳林經典招牌佳餚，用美食留住旅人的胃。（羅亦晽攝）

花蓮縱谷客家盛事「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」睽違3年，本月15日將在瑞穗鄉富源國小熱情開打，今年共有25組隊伍參加，分成社會組與學生組，兩組前3名將登上月底開跑的「縱谷客韻季」舞台，用氣勢磅礴的鼓聲震撼6個客庄鄉鎮。

縣府客家事務處今天下午在縣府大禮堂舉辦「縱谷客韻季」啟動儀式，宜昌國小擊鼓隊以響徹雲霄的鼓聲開場，接著再由縣長徐榛蔚、客家事務處長潘乾鑑及多位縣議員一同擊鼓，替活動揭開序幕。

潘乾鑑說，「縱谷客韻季」是一系列的活動，在壽豐鄉、新城鄉、玉里鎮、富里鄉、鳳林鎮及光復鄉等6個客庄鄉鎮，各辦理1場次的活動，本月29日至10月28日開跑。

他接著說，全國只有花蓮辦理的鼓王爭霸戰先前因新冠疫情停辦3年，今年將在本月15日於富源國小重新啟動，勢必備受矚目，參賽組別分為社會組跟學生組，分別有10隊及15隊參加，兩組前3名也將分別在「縱谷客韻季」6個活動場次中表演。

徐榛蔚表示，花蓮是個多元民族的城市，融合國、閩、客及原住民等族群的文化、飲食、服飾、音樂，今年在客家處的努力下，讓6個客庄鄉鎮能呈現各族群與客家文化融合產生出的多樣貌，希望能藉此吸引更多遊客到花蓮體驗、品味縱谷的客家文化。

此外，花東縱谷除縣府系列的客家活動，鳳林鎮舉辦11年的百鬼夜行祭今年則轉型百鬼拚桌宴，於本月15日起至8月19日期間的4個周六，邀請當地4位餐飲業者及1名總鋪師，準備一桌10道的鳳林經典招牌佳餚，用美食留住旅人的胃，同時辦理4梯次的「徐行縱谷」，讓遊客騎乘電輔車，慢遊認識鳳林在地的文化故事、史蹟與環境教育等。