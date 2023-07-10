2023年第55屆國際少年運動會（ICG）於7月5日到10日在韓國大邱舉行，台北市、新北市及花蓮縣皆組隊參加，經過數日競賽交流，各城市參賽選手表現傑出，共獲22金13銀12銅，花蓮縣也已經提出申辦2026年ICG，努力透過體育活動進行國民外交。

國際少年運動會英文全名是International Children’s Games，簡稱ICG，是國際奧林匹克委員會（IOC）所承認的國際運動組織，每年舉辦賽會，參賽資格為12到15歲的青少年，並以城市為參賽單位，至今已辦理55屆，今年計有27個國家，超過60個城市、2千人參與，競賽種類有田徑、游泳、足球、網球、桌球、排球、跆拳道及3X3籃球共8項，本次台灣除排球外皆派隊參與。

今年ICG除賽事外，總統府秘書張芬芬及教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲，分別以ICG執行委員及委員身分代表出席ICG組織會議，掌握最新組織發展動態，並受邀參加大邱ICG大會重要儀典活動，顯示台灣多年參與ICG貢獻，受到高度肯定，成功為寶島在國際爭取榮譽及友誼。

體育署對於ICG組織及活動參與相當重視，每年均支持各縣市政府組隊參加，今年為新冠肺炎疫情後重返亞洲的第1場ICG賽事，2024年賽會預計於墨西哥里昂市舉辦，2025年由以色列埃拉特市作東，花蓮縣則規劃申辦2026年ICG賽事並已提交意願書，ICG成員將於明年3月來台訪視。