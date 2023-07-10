黃明志（中）自備辣妹、專屬樂隊到花蓮表演。（三立提供）

「九澤CP」邱鋒澤（左）、陳零九昨晚在花蓮慶祝4週年。（三立提供）

花蓮夏戀嘉年華昨（9）日「洄瀾音浪」壓軸登場，由創作鬼才黃明志、人氣組合九澤CP、饒舌男神婁峻碩輪番演唱。來自花蓮的新饒舌男神婁峻碩人氣爆棚，下午彩排時已有上千粉絲在豔陽下排隊應援，他彩排完還逗趣地說「我現在要趕快回家洗個澡再來，回鄉演出就是有這個好處」。

晚上登台時突然收到粉絲送「胸罩」，婁峻碩非常淡定，呼籲歌迷「這個夏戀活動現場有非常多長輩一起參加，送這個不適合」，展現禮貌紳士風度。

馬來西亞創作鬼才黃明志一連演唱《泰國情哥》、《漂向北方》、《玻璃心》等金曲串燒，自帶辣妹舞群跟專屬樂隊團，完全比照小巨蛋等級的演出規格，由於是戶外活動，除了大馬粉絲跨海追星外，暑假多是全家出遊，黃明志還貼心演唱小朋友喜歡的《好想你》，小小歌迷跟著手舞足蹈，模樣逗趣；時隔5年再度來到夏戀，黃明志說：「很多歌迷從當年情侶到現在都結婚了，但該離婚的也離婚了！唯一念念不忘的就是每次來花蓮都有很多餵食，好多海鮮可以吃。」獨特幽默逗得大家現場笑聲不斷。

夏戀常客「九澤CP」適逢慶祝成軍四週年，特別在夏戀獻上從未曝光的最新單曲《星星都聽懂》首唱，也帶來下半年即將辦大型演唱會的消息，夏戀嘉年華也是他們的夢想舞台起點，最後演唱經典歌曲《天黑請閉眼》，果然人氣爆棚，全場大合唱。此外，今年演出陣容還加碼最受歡迎的胖樂團、溫室雜草、海豚刑警等獨立樂團加入，展現不一樣音樂風格。

連續舉辦16年「花蓮夏戀嘉年華」，今年超過40組卡司巨星演出，夏戀最終夜在3萬發高空璀璨煙火畫下完美落幕，閉幕夜湧進6萬人朝聖，五天現場累計超過30萬參與人次，將花蓮市區擠得水洩不通。電視及各平台播出累計超過百萬收看人次，為歷年最好的成績。