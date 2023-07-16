陳綺貞日前被前男友鍾成虎爆料是「假面公主」後，與前東家槓上，不過她工作行程似乎不受影響，日前擔任金曲評審後，15日來到廣州擔任劉若英「飛行日」巡迴演唱會嘉賓，兩大文藝女神合唱〈魚〉、〈旅行的意義〉，歌迷嗨翻。

劉若英表示，相當欣賞陳綺貞的創作，演唱會的開場曲正是陳綺貞寫的作品〈彼得潘〉，當初劉若英收到〈彼得潘〉詞曲時就很喜歡，曾說過：「這首歌在提醒我，不管我飛的多高有多麼忙碌，記得自己的夢想，勇敢的往前飛。」

劉若英近來透過「飛行日」與每一個城市的歌迷相聚，她說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」當她唱到陳綺貞的〈旅行的意義〉時，陳綺貞從升降台緩緩升起，兩位好友跨越幾萬里相會，實踐這趟旅行的意義。

劉若英廣州演唱會邀請陳綺貞當嘉賓，兩人在台上擁抱。（相信音樂提供）

兩人一直相互支持，去年陳綺貞曾現身劉若英演出電影短片《家家》的首映會上，陳綺貞邀請劉若英擔任她MV的導演，奶茶也藉機向陳綺貞邀歌，劉若英說：「聽過別人說希望自己是劉若英，但我好希望我是陳綺貞，她的才氣和長相怎麼能併存。」羨慕陳綺貞內外兼俱，表示自己如果是男生會想保護她，接著希望與她演唱〈魚〉，還祭出人生的第一次，拿起口風琴為她伴奏，讓陳綺貞相當感動，一度拭淚唱不下去，劉若英給予她堅定的擁抱，全場歌迷陪著她一起唱完，象徵著永遠陪伴。此外，陳綺貞也將出席7／23在南港展覽館舉辦的超犀利趴演出。