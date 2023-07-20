新任AIT文化官陶績聞。（AIT提供）

新任AIT高雄分處文化新聞組組長溫宏國。（AIT提供）

美國在台協會（AIT）今天公告新任官員就任，其中任職美國國務院的王競時（Arend Zwartjes）6月就任美國在台協會文化新聞組組長；陶績聞（John Dow）7月就任美國在台協會文化官；溫宏國（Nelson Wen）7月就任美國在台協會高雄分處文化新聞組組長。

AIT表示，新任文化新聞組組長王競時自2003年起就為美國國務院效力，曾派駐中國大陸、巴貝多、印尼、馬來西亞和柬埔寨。他在擔任公職之前，曾投身出版業，也曾在家鄉德州聖安東尼奧的許多博物館和藝廊工作。王競時是言論及新聞自由的堅定擁護者，喜歡當代藝術，也是一名狂熱足球迷。

新任文化官陶績聞於2016年加入美國國務院，曾派駐科威特的科威特市任職副領事，亦曾於尼日共和國的尼阿美市擔任文化官，主要負責教育及領袖交流計畫，其中包括傅爾布萊特計畫。陶績聞從小在紐約州北部地區長大，會說中文、法文和阿拉伯文。

AIT指出，陶績聞在加入國務院投身外交工作之前，曾於華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心擔任媒體辦公室副主任，率領一支十人團隊為表演藝術中心每年2000場的音樂、戲劇、舞蹈演出提升媒體關注度。

陶績聞也曾擔任紐約市RCA Victor唱片公司的宣傳副總監，主要與古典、古典跨界、百老匯、爵士、藍調、新世紀樂手與音樂人合作。

新任高雄分處文化新聞組組長溫宏國2011年加入美國國務院，曾於美國駐斯里蘭卡、中國大陸及科威特大使館任職，通曉中文、阿拉伯文和葡萄牙語。

溫宏國在紐約大學法學院取得法律博士學位，並於紐約市從事了五年的企業交易法律工作。在此之後，溫宏國對旅行、語言及文化的熱愛帶領他走入了外交領域。

AIT表示，在閒暇時間，溫宏國會化身爵士、嘻哈、電子樂的狂熱樂迷兼業餘歷史學家。他也喜歡看電影，特別是科幻片和紀錄片。他的夫人是一位護理師，兩人育有兩名孩子。