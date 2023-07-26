在院長游錫堃敲槌後，立法院26日臨時會通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定。（姚志平攝）

立法院院會今正式二讀通過《台美21世紀貿易倡議》的首批5項協定，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐與良好法制作業，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，這是1979年以來，台灣與美國間，最大也最完整的貿易協定，也象徵著台灣的經貿規範，已經符合國際化標準的重要里程碑。

柯建銘指出，從今年6月1日，台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會AIT執行理事藍鶯代表，在華府AIT總部正式簽署，行政院會於6月29日通過，隨後送至立法院，旋即於本會期第二次臨時會，經過7月20、21、24三天，6個委員會的聯席審查，最後與會委員無異議通過，送出委員會，不須黨團協商，再到今日7月26日，立法院院會完成此案二讀程序，展現了高效率，象徵著對台美21世紀貿易倡議，這個可以說是台美FTA基石之重視。

柯建銘表示，立法院也通過了8項附帶決議，內容主要為要求行政院在下一輪實體談判前，應主動聽取國會及各界意見，並提出對各產業衝擊的專業評估報告等，落實國會監督之責。

柯建銘說，這次《台美21世紀貿易倡議》的簽訂，除了讓台美之間的經貿關係，更進一步外，同時，也給全世界共享自由民主價值的國家一個訊號，鼓勵他們來台灣簽訂貿易協定，如本次勞苦功高的行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中所說，「台灣在世界上現在蠻熱門的」，這次《台美21世紀貿易倡議》的簽訂，只是個起點，未來相信，還會有更多好消息。