立法院通過台美21世紀貿易倡議首批協定，副總統賴清德今天表示，該協議為新時代台美雙方的經貿關係，以及台灣加入更高規格的區域貿易協定，打下穩健基礎！顯示台灣已經為加入高規格的貿易協定做好準備，更進一步讓台美兩國的經貿關係邁向新的時代。

賴清德在臉書表示，立法院臨時院會已於今日正式通過「台美 21 世紀貿易倡議首批協定」，加上日前美國參議院也一致同意通過。為新時代台美雙方的經貿關係，以及台灣加入更高規格的區域貿易協定，打下穩健基礎！

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他說，台美21世紀貿易倡議協定，是自從1979年來，兩國間最具規模、最全面性的貿易談判。包含貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五大議題。後續還有農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策與作法等七大議題。

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賴清德感謝立法院的朝野各黨委員們，共同合作，基於台美關係、未來國家發展，進行審查、通過。並強調，透過這次高規格的協定簽訂，顯示台灣已經為加入高規格的貿易協定做好準備，更進一步讓台美兩國的經貿關係邁向新的時代。