前屏東縣長、現賴清德競選總幹事潘孟安高雄師範大學論文涉嫌抄襲，已被高師大審定會議認定，要求潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內完成所有瑕疵更正。潘孟安論文指導教授蔡培村則回應，論文是量化研究，由潘自己構想題目、編問卷以及調查，彙整統計做結論，本體沒有抄襲問題；可能引證說明等部分存在瑕疵，論文未申請獎學金、教職，僅施政參考，沒有抄襲動機、可能。

潘孟安遭指控高師大成人教育研究所碩士論文「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」涉嫌抄襲，高師大回應，依據學術倫理案件處理相關審定會議，潘孟安碩士學位論文確實有違反學術倫理瑕疵，但尚未達撤銷學位程度，決議予以書面告誡處分；要求潘孟安收到審定報告書之日起兩個月內，完成所有瑕疵更正。

當時指導潘孟安論文的教授蔡培村回應，潘孟安論文為量化研究，由潘孟安自己構想題目，並且編寫、發問卷調查，再根據問卷統計的結果做結論，本體上沒有抄襲的問題。

蔡培村表示，若潘論文有瑕疵部分，則是理論基礎的引證說明，註記上有部分疏失或未註解清楚；過去電腦程式可掃描論文相似度，且10多年前並沒有如現今論文重疊率不能超過一定比例相關規定。

蔡培村指出，潘孟安也未有將此論文作為申請獎學金、教職用途，僅是做為施政建設參考，他認為沒有抄襲動機、可能。