莊銘淵發文暗批陳紫渝，引發議論，他已於臉書發道歉啟事。（翻攝莊銘淵臉書）

被譽為「最美里長」的新北市永和區永福里長陳紫渝，日前被爆與警員談戀愛、開房間，經媒體大肆報導，外界也好奇、關心。不料，同樣身為永和區的里長莊銘淵「吃味」，他意有所指說「盡量避免華而不實的花邊新聞」，引發外界砲轟蹭熱度。對此，莊銘淵發出聲明，「對於個人臉書言論實屬不當，本人再次向陳紫渝里長及社會致歉。」

「最美里長」陳紫渝被媒體揭露與警員開房間，經媒體大肆報導，幾乎占據版面，民進黨新北市第九選區立委參選人莊銘淵臉書發文，他先提及陳紫渝新聞，接著說要做好里長並不容易，「一步一腳印才能連續為鄉親們服務，同時保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞。」

莊的貼文一出，更是引爆爭議，有人批評他蹭熱度、對別人戀愛指手畫腳、陳里長公務自有里民判斷，更有人認為莊應向陳紫渝道歉，莊銘淵則火速刪文。

莊銘淵20日則在臉書發出道歉聲明，他指出，「對於個人臉書言論引發爭議，實屬不當，本人再次向陳紫渝里長及社會致歉。應為性別平等的社會繼續努力，但為了個人選舉而有不智之言行，有欠思考，本人會深切反省，也會親自向陳紫渝里長道歉。」

莊銘淵受訪時表示，臉書前文是轉述媒體的報導，並非指責陳里長，後面則提到當里長應認真經營基層，多接觸里民，絕不是蹭熱度，而是身為里長前輩，希望用經驗提醒而已，未來會親自拜訪陳里長，當面向她道歉。