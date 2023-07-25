林姓女子日前帶5歲兒子到花蓮一間餐廳消費，兒子三番兩次觸碰店家物品、跑跳遭老闆制止，讓她氣得留一星負評，還詛咒老闆「生不出小孩」，如今有網友挖出林女的先生是台中婦產科醫師，兒子曾被幼兒園教師多次反應會咬其他同學、搶別人玩具，甚至把餐廳當作運動場，網友嗆她「原來這就是醫生娘的水準」。

有網友在《爆料公社》貼文下方轉發臉書截圖，內容指林姓女子的先生是台中婦產科黃姓醫師，她也在網路經營手工花生糖和直播賣衣服。網友也挖出林女曾帶5歲兒到餐廳用餐，只見兒子在滿是酒瓶的玻璃櫃前奔跑，林女非但沒有制止，還用文字在寫下，「整間餐廳都是我的運動場」。

林女曾放任5歲兒在餐廳跑跳。（圖／翻攝自爆料公社）

網友翻出林女過去的臉書貼文，發現5歲男童曾被幼兒園老師多次反映會打其他同學。（圖／翻攝自爆料公社）

另外林女去年8月也曾在臉書寫下，兒子從托嬰中心到上小班、中班，都曾接過老師電話告知，兒子在學校會咬人和搶他人玩具，甚至和同學一起上廁所時，偷打同學屁股，讓網友質疑林女的教養方式，同時也認定男童未遵守店家規範不是第一次。

網友紛紛留言，「撞破玻璃被割傷再來告店家嗎？這什麼爛媽媽」、「原來這就是醫生娘的水準喔」、「妳不會教小孩就交給社會來教」、「什麼時候要道歉」、「醫生娘的水準怎麼這麼低？」、「妳老公知道妳霸凌老闆嗎？」、「妳老公知道他的小孩這麼沒教養嗎？」