新光三越台北南西店、台北信義新天地A11 GBA吉比鮮釀餐廳夏季慶典套餐，推薦價2860元。 （新光三越提供）

SOGO忠孝館NARA Thai Cuisine泰好吃四人套餐，3100元。（SOGO提供）

SOGO敦化館名人坊豪華四人分享餐，6880元。（SOGO提供）

台中大遠百吃到飽餐廳加派人力，支援父親節人潮。（遠百提供）

遠百竹北「上菜」片皮鴨專賣店四人歡聚品鴨樂，訂位達9成滿。（遠百提供）

微風廣場上海茶樓父親節限定四人套餐，推薦價 6880元。（微風提供）

父親節聚餐高峰落在本周末假日，百貨業者觀察，今年父親節剛好在平日晚上，多數消費者都選在8月5日、8月6日假日提前慶祝，各大百貨訂位平均已達8成滿以上，尤其吃到飽、主題餐廳最受家庭客群青睞，特別熱門的如新光三越台北信義新天地潮品集、SOGO忠孝館米其林泰式料理NARA Thai Cuisine、遠百信義A13旭集、遠百竹北上菜片皮鴨，及平日就非常熱門的初魚鐵板燒、微風信義INPARADISE饗饗等，更早已一位難求。

新光三越台北信義新天地表示，目前以父親節前的假日訂位最踴躍，8月5日、8月6日餐廳訂位已達到8至9成，其中橘色涮涮鍋、初魚鐵板燒等幾乎全滿，另黑武士火鍋、台菜餐酒館Gubami Social 、教父牛排新品牌MUCHOYAKI、老乾杯及欣葉等，本周起訂位也快速增加中，夜上海、潮品集也是已經約8成以上。

SOGO忠孝館觀察，父親節前夕假日8月5日、8月6日中午熱門時段搶手，其中新加坡米其林一星－莆田PUTIEN、米其林泰式料理NARA Thai Cuisine訂位全滿，漢來蔬食、聚日式鍋物也有8至9成滿位。復興館本周周末假日平均訂位8成滿，其中以點水樓、新葡苑中式餐飲，及高級日本料理－和食EN最熱門。敦化館本周周末假日漢來海港餐廳全滿位，其他如漢來名人坊、維多麗亞N°168 PRIME牛排館、開飯川食堂也都有近7成滿。

遠東百貨各店父親節餐飲訂位，在8月1日前約已達8成，尤其是吃到飽、主題餐廳最有人氣，是家庭客層喜愛的選項。其中遠百信義A13父親節檔期人潮明顯提升兩成，旭集、鼎泰豐、Hooters、新麻辣+等餐期熱門時段皆已客滿，其餘餐廳也接近滿位，建議可提前電話詢問預約。板橋大遠百9樓主題餐廳假日時段目前全滿，父親節當天也已9成滿，另較單高價的精緻餐廳如「初魚」，1個月前開放訂位時隨即秒殺，搶攻高端爸爸市場。遠百竹北訂位已達8成以上，其中上菜片皮鴨專賣店、四川吳抄手、中式料理時時香達9成滿；泰式饗泰多、吃到飽的旭集、果然匯則已客滿。

台中大遠百目前各餐廳父親節前夕訂位9成滿，部份「店王」如饗食天堂早已額滿，僅接受候補；鼎泰豐需現場候位兩小時以上。

微風信義高樓層餐廳，除INPARADISE饗饗訂位已全滿外，Morton’s The Steakhouse、麻辣45、SEA TO SKY、樂天皇朝、犇鐵板燒，及S&W Butcher’s Shop目前皆9成滿。微風南山高樓層鐵板料理THE UKAI TAIPEI、印度菜餚SAFFRON 46、Smith&Wollensky牛排，目前也約達8至9成滿。

微風南京橫濱牛排訂位9成滿，微風廣場仍以上海茶樓預約最為熱烈，另香茅廚、義式料理ROSMARINO、IVY GARDEN、微風松高饗泰多、微風台北車站涓豆腐、姥姥酸菜魚等餐廳，目前周末訂位也皆達7成滿。