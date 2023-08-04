屏東夏日狂歡祭正在潮州林後四林平地森林園區如火如荼進行中，而為迎接將至的父親節，縣府將於6日提前慶祝，當天只要親子同行，即可獲得限量冰棒及造型氣球，同時還能享有現場免費水樂園、歡樂氣墊區、大型遊具以及周周推出的精彩表演。

縣府指出，屏東夏日狂歡祭自開幕以來，已成為親子周末的最夯去處，至今累計超過65萬人次到訪，替園區內帶來不絕於耳歡笑聲，而為展現多一度的屏東熱情，縣府團隊將提前與遊客歡慶不一樣的父親節，除有精彩演出外，還與台糖屏東糖廠合作提供限量冰棒，6日當天只要親子同行至夏日狂歡祭活動服務台即可獲得，12歲以下的孩童還加碼贈送活動專屬造型氣球。

傳播處表示，5日園區內的森林舞台將邀請廣受小朋友歡迎的YOYO家族與大家一起唱跳，6日則邀請縣內優質藝文團隊黑森林擊樂舞藝術，將融合原住民的傳統打擊樂與當代藝術，帶來精彩的樂舞演出。

此外，20日還有狂歡演唱會，26日則由霹靂布袋戲與縣內在地的明華園天字戲劇團、明興閣掌中劇團等藝文團隊帶來跨界演出，26及27日還邀請世界級最大的木偶馬戲團帶來耳目一新的演出。

縣府表示，夏日狂歡祭持續至8月27日，活動期間除了每周二、三為器材檢修日不開放外，周一、四早上10點至晚上6點，週五、六、日早上10點到晚上8點，所有遊樂設施全部免費遊玩，每周六日還有劇團表演、演唱會。