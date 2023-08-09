以高貴柏金包作發想，台灣香蕉研究所推出限量禮盒，搶攻秋節送禮商機。（林和生攝）

台灣香蕉研究所開發多項加工品，為平穩蕉價超前部署。（林和生攝）

金黃色的外觀忍不住讓人多看幾眼，裡頭內容全是香蕉相關加工品，這款限量「香蕉柏金包」送禮自用兩相宜，趕在秋節前夕推出，盼搶占送禮商機。

以促進台灣香蕉事業發展而成立的香蕉研究所今年突發奇想，透過黃金「柏金包」禮盒裝飾，配合多項加工產品，盼為產品加值。

台灣香蕉研究所所長邱祝櫻指著提把表示，這款柏金包外觀融入葉柄及蕉葉元素；內容物更不含糊，有供應華航商務艙的香蕉脆片，還有透過烘焙，不含一滴水做成的沙其瑪，最後有機香蕉花苞茶更是市面少見。

邱祝櫻說，香蕉曾經撐起台灣農產的黃金年代，因此以金黃色的外包裝象徵金條、打造這款「柏金包」，更找來在國門重地桃園國際機場、台北車站、台北市政府大廳都曾提字的國寶級大師朱振南揮毫，為包裝畫龍點睛，推出這款饒富新意的產品。

考量過去香蕉價格幾年就會有一次大漲大跌，避免蕉土蕉金狀況不斷輪迴，香蕉研究所積極開發相關產品，目前與食品加工業者合作推出各種口味的果乾餅乾，還與烘焙業者共同研發沙其瑪，邱祝櫻不諱言，都是為了穩定蕉價進行超前部署。

由於朱振南作品有限制授權，因此香蕉柏金包限量1000份，消息一出便有不少民眾透過管道詢問，邱祝櫻表示，可望在秋節前夕推出，盼一舉搶占送禮商機。