還記得2021年在台灣掀起「鮭魚之亂」改名風潮的促銷活動嗎？沒想到老美也學到了這1招！知名潛艇堡連鎖店「Subway」日前推出類似活動，只要民眾願意把名字合法改為「Subway」，就有機會終身免費享用潛艇堡，這項活動已經吸引近1萬人報名。

據《紐約郵報》報導，美國Subway在8日宣布，在短短96小時的活動期間，就有近1萬人在官網報名參加。Subway將在本月底抽出1位得獎者，這位幸運兒只要在4個月內完成改名程序，並出示證明，就可獲得獎勵，而Subway將會幫得獎者支付750美元（約新台幣2.4萬元）的改名費用。

不過《紐約郵報》指出，其實「魔鬼藏在細節裡」，在官網的活動細則中可以看到，所謂的終身免費吃潛艇堡優惠，其實是一張價值約5萬美元（約新台幣160萬元）的禮品卡，而不是讓得獎者真的一輩子爽爽吃免費潛艇堡吃到飽。

這並不是Subway第一次推出類似的促銷活動。去年的活動中，Subway宣布，只要民眾在胸骨或背部紋上1英尺（30.48公分）長的公司標誌刺青，就可終身免費享用潛艇堡。最後是住在科羅拉多州的博士生James Kunz贏得獎勵，讓他在熬夜苦讀之際，再也不必擔心餓肚子。