無名屍身體有多處刺青，背部有神像、肚子有龍、右大腿有神像、右小腿有蜘蛛跟蛇。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

身著印有梵文字母的棕色短袖T恤及印有英國國旗的短褲。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

身著印有梵文字母的棕色短袖T恤及印有英國國旗的短褲。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉某產業道路旁的草叢，5月27日發現1具明顯腐爛男屍，身上無任何證件，無法辨識身分，死者後腦勺有撞擊傷口，不排除他殺，身上有多處刺青，身高約170公分，初步研判死者年齡約45至60歲；警方擴大至全國失蹤人口資料進行清查，並呼籲民眾協尋，盼能儘速查明死者身分。

上個月27日下午2時許，有登山客在冬山鄉山區偏僻的產業道路旁的草叢，發現1具男屍，警方獲報後即派員封鎖現場鑑識採證，死者遺體已明顯腐爛，研判死亡時間1到2周；宜蘭地檢署檢察官及法醫相驗解剖，鑑定報告還未出爐，後腦勺傷口是否為致命傷，有待警方釐清中。

警方指出，死者年齡約45至60歲，身高約170公分，身著印有梵文字母的棕色短袖T恤及印有英國國旗的短褲，身體有多處刺青，背部有神像、肚子有龍、右大腿有神像、右小腿有蜘蛛跟蛇，有長期嚼食檳榔習慣。

警方除比對縣內已受理報案失蹤人口，並擴大至全國失蹤人口資料進行清查，並呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，與羅東分局偵查隊聯繫，電話：03-9540834。