餐飲業者搶推一系列普發優惠，速食業者漢堡王同樣搶進，除了點指定套餐免費請吃原味小華堡外，還有機會玩刮刮樂，大獎有機會抽中北海道雙人來回機票；SUBWAY則推新品並玩集章活動，消費者爽吃潛艇堡後還能換LINE POINT點數，總回饋點數高達20萬點，

活動期間到漢堡王「線上預訂」指定套餐，選擇19日取餐 並輸入「LOVEBK」就送原味小華堡加刮刮卡乙張，有機會帶走北海道雙人機票。（漢堡王提供）

漢堡王大手筆祭好康，15日至18日於官網預購華堡系列套餐，並指定4月19日取餐，或是4月19日於門市臨櫃購買華堡系列套餐，即可獲得小華堡乙顆加限量刮刮卡，刮刮卡數量有限送完為止，越早預訂優先享有。獎項包含北海道雙人來回機票、MACBOOK AIR筆記型電腦、NINTENDO SWITCH等超狂好禮；另14日至18日於指定貼文完成留言加碼再抽「小華堡兌換券」乙張。

SUBWAY則推出期間限定新品「香辣坦都里雞堡」，特色為使用優格並融合辣椒粉，紅椒粉，大蒜，生薑，洋蔥以及葛拉姆馬薩拉(Garam Masala)混合的香料醃製而成，透過高溫窯烤過的坦都里雞肉外層香脆並將肉汁封存其中，嚐起來軟嫩多汁，搭16oz飲料的「星絕配」組合只要129元。

12日至6月13期間至全台門市購買香辣坦都里雞潛艇堡「星絕配」組合即可參加集章活動，每個潛艇堡組合可集一點，集滿三點可兌換LINE POINT 20點，集滿五點可兌換LINE POINT 50點，總回饋點數高達20萬點。